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В полиции прокомментировали задержание пьяного водителя в Касимове
Ранее в соцсетях появилась информация о задержании пьяного главврача касимовского ММЦ Виктора Бардина, который находился за рулем «Нивы».

В полиции прокомментировали задержание пьяного мужчины в Касимове. В воскресенье, 31 октября, в Касимове автоинспекторы остановили пьяного мужчину.

«Водитель 1969 года рождения передвигался на „ВАЗ-2131“ („Нива“ — прим. ред.). У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования мужчина отказался, на него составили административный протокол», — завили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация о задержании пьяного главврача касимовского ММЦ Виктора Бардина, который находился за рулем «Нивы». Согласно открытым источникам, Бардин родился в 1969 году. В касимовской ММЦ корреспонденту РЗН. инфо сообщили, что 1 ноября, «Бардина на работе не будет».