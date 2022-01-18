В Рязани пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания из-за нечищенной дороги

Пожар произошел в доме на улице Белякова в Дягилеве. Погиб хозяин квартиры 1975 года рождения.

В Рязани пожарная машина застряла в снежном заносе и не смогла проехать к месту пожара. Ролик опубликовали в соцсети.

«Около 15 минут буксовала пожарная машина в снежном заносе, не могла проехать к месту пожара», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в доме на улице Белякова в Дягилеве. Погиб хозяин квартиры 1975 года рождения.

Следователи начали проверку.