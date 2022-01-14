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В Рязани откроется постоянно действующий центр вакцинации
По словам Николая Любимова, он появится на базе неиспользуемого здания одной из больниц.

В Рязани на базе неиспользуемого здания одной из больниц откроют постоянно действующий центр вакцинации. Об этом в четверг, 13 января, на площадке Гайдаровского форума заявил губернатор Николай Любимов, пишет ТАСС.

По словам главы региона, центр, в котором горожане смогут сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, появится в феврале.

«Мы теперь уже, видимо, будем жить с этой болезнью, и этот центр будет работать постоянно, более эффективно. Потому что приспособленное помещение — есть приспособленное помещение. И такой опыт распространить хотим дальше на другие муниципальные образования», — отметил Николай Любимов.

По словам губернатора, в Рязанской области разработали систему мер для борьбы c новой волной пандемии. Так, при необходимости врачи могут развернуть дополнительные койки, планируется расширить использование экспресс-тестов, а также ведется работа по уменьшению сроков ПЦР-тестирования.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в здании «Точки кипения» действует Единый центр вакцинации. Его посещал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.