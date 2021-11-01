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В Рязани открылся Единый центр вакцинации
Центр работает на первом этаже одного из бывших корпусов училища с 08:00 до 20:00. Потоки идущих на вакцинацию и уже вакцинированных разделены, прививки делают в пяти медицинских кабинетах.

На улице Каширина, в здании «Точки кипения» на территории бывшего военного училища связи, 1 ноября открылся новый Единый центр вакцинации, куда пригласили прививаться от COVID-19 всех желающих. Это уже 69-й пункт на территории региона, где можно получить вакцину.

Центр работает на первом этаже одного из бывших корпусов училища с 08:00 до 20:00. Потоки идущих на вакцинацию и уже вакцинированных разделены, прививки делают в пяти медицинских кабинетах. Прививают пока только одной вакциной — Sputnik V. Предварительной записи не требуется: надо только предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Учреждение рассчитано на прием около 1 800 человек в день.

В понедельник, 1 ноября центр посетил губернатор Николай Любимов, который подчеркнул, что самое важное — возможность привиться без предварительной записи и без очереди, на что ему жаловались рязанцы.

«Наша задача — быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, и в первую очередь, на обращения людей. Крайне быстро сработали корпорация развития Рязанской области, минздрав, все поликлиники, которые участвуют в этой работе. Прошло меньше недели с того времени, как я сделал поручение», — заметил глава региона.

За отдельной стойкой принимают иностранцев. По словам работников Единого центра вакцинации, прививки гастарбайтерам из других стран, находящимся в России легально, делают бесплатно.