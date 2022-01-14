В Горроще стая бездомных собак напала на детей

По словам очевидца, собаки были агрессивные и напали на детей на пешеходном переходе.

В Горроще стая бездомных собак напала на детей. Об этом рязанка рассказала в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в пятницу, 14 января.

Инцидент произошел около пешеходного перехода между общежитием радиоуниверситета и следственным управлением, где дети шли в гимназию № 5.

«И дети и родители стоят, не знают, как их обойти. И это невозможно. Ужас! Собаки агрессивные», — написала автор поста.

Напомним, ранее жители рассказали, что стая собак напала на ребенка на Лево-Лыбедской улице, а на улице Великанова животных сняли на видео.