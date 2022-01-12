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В Рязани стая собак на Лево-Лыбедской улице напала на ребенка
Женщина рассказала, что инцидент случился во вторник, 11 января, около четырех часов дня. 11-летняя девочка шла в музыкальную школу, как вдруг на нее напали четыре собаки.

В Рязани стая собак на Лево-Лыбедской улице напала на ребенка. Об этом в среду, 12 января, сообщила мать пострадавшей в группе «Типичная Рязань».

Женщина рассказала, что инцидент случился во вторник, 11 января, около четырех часов дня. 11-летняя девочка шла в музыкальную школу, как вдруг на нее напали четыре собаки.

«По словам дочки, собаки неслись прямо на нее с лестницы, обступили, лаяли, кидались. Одна прокусила толстый комбинезон и бедро. Дочь говорит, что кричала, звала на помощь, но проходившие мимо молодые люди не отреагировали. Три собаки чипированные, та, которая укусила — нет. Конечно, прокусила неглубоко — спасибо комбинезону! Но сам факт! В центре города носится неконтролируемая стая! По этому маршруту дети ходят в школу!» — написала рязанка.

Также женщина уточнила, что ребенка отвезли в травмпункт и сделали прививку от бешенства.

Ранее рязанцы жаловались на стаю собак на улице Великанова.