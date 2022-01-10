Рязанцы пожаловались на стаю бездомных собак на улице Великанова

На кадрах видно, что животные бегают рядом с тропинкой, по которой ходят люди.

Рязанцы пожаловались на стаю бездомных собак на улице Великанова. Видео прислали в редакцию РЗН. инфо в понедельник, 10 января.

По словам автора видео, собаки обитают на улице Великанова во дворе дома № 10 корпус 1.

На кадрах видно, что животные бегают рядом с тропинкой, по которой ходят люди. Собаки лают и подбегают к прохожим, в частности к ребенку с рюкзаком.

«Примите меры! Как детям идти из школы, стая собак бросается!» — отметил автор видео.