Иван Бахилов назначен исполняющим обязанности главы администрации Касимовского района

Конкурс на должность главы администрации состоится 21 февраля.

Иван Бахилов назначен исполняющим обязанности главы администрации Касимовского района. Об этом пишет ИД «Пресса».

В пятницу, 14 января, депутаты Касимовской районной думы рассмотрели заявление Галии Рощиной, в котором она просит освободить ее от исполнения обязанностей главы администрации.

Председатель думы Сергей Новиков предложил на пост исполняющего обязанности главы администрации Касимвоского района Ивана Бахилова, который занимал должность заместителя главы администрации по общим вопросам.

Конкурс на должность главы администрации состоится 21 февраля. Для его проведения сформируют комиссию из шести человек.

Напомним, ранее Иван Бахилов занимал пост начальника рязанской полиции. В марте 2021 года его назначили на место министра МВД Республики Адыгея. Спустя полгода он написал рапорт об увольнении, после чего он вернулся в родной Касимов.