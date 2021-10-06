Экс-начальник рязанской полиции уволился с поста главы МВД Адыгеи
Иван Бахилов был назначен главой МВД республики Адыгея в марте 2021 года.
Экс-начальник рязанской полиции уволился с поста главы МВД Адыгеи. Об этом
Полковник полиции из Рязани Иван Бахилов написал рапорт об увольнении по собственному желанию с поста республиканского главы МВД во вторник, 5 октября. В тот же день рапорт подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.
Напомним, Иван Бахилов был назначен главой МВД республики Адыгея в марте 2021 года.