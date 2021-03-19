Экс-начальника рязанской полиции назначили главой УМВД Адыгеи
Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правоохранительных органов провели назначения и отставки. Бахилова назначили начальником МВД Адыгеи.
Экс-начальника рязанской полиции Ивана Бахилова назначили главой УМВД Адыгеи. Об этом сообщил «
Как стало известно изданию, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правоохранительных органов провели назначения и отставки.
Бахилова назначили начальником МВД Адыгеи. Ранее региональное управление МВД возглавлял Владимир Алай, который стал главой рязанской полиции.