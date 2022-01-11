Николай Любимов поблагодарил УМВД за работу в новогодние праздники

Глава региона отметил, что новогодние праздники в Рязанской области прошли относительно спокойно.

Николай Любимов поблагодарил УМВД за работу в новогодние праздники. Об этом губернатор сказал на заседании регионального правительства во вторник, 11 января.

Глава региона отметил, что новогодние праздники в Рязанской области прошли относительно спокойно.

Он поблагодарил личный состав УМВД за обеспечение общественного порядка и безопасности людей в выходные и праздничные дни.

На заседании правительства Любимов также поручил «навалиться» на уборку снега в Рязани и призвал чиновников убеждать людей вакцинироваться от коронавируса.