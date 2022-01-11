Любимов: в Рязанской области снизилось количество вакцинирующихся от ковида

Политик призвал чиновников убеждать людей вакцинироваться.

В Рязанской области снизилось количество вакцинирующихся от ковида. Об этом во вторник, 11 января, на заседании правительства заявил глава региона Николай Любимов.

«У нас реально опять снизилось количество людей, которые приходят на вакцинацию. Я уже не говорю о том, что очень серьезно упало количество в праздники. Но и сейчас после праздников, 10 января, вакцинировалось 1 200 человек. До праздников было более трех тысяч в день, в пиковые дни около семи тысяч дней, — отметил Любимов. — Мы в ближайшее время не сможем победить пандемию и снять ограничения, если люди не будут приходить и делать прививки. Тем более есть опасность по всему миру заражения новым заразным штаммом. Больницы переполнены во всем мире…»

Политик призвал чиновников убеждать людей вакцинироваться.

«У нас сейчас 62% населения привито, старше 18 лет. Это очень мало. Мы должны достичь как минимум 80%, а президент недавно сказал, что 90% нужно вакцинировать… Как добиваться этой цифры, если люди не видят в этом отношении единственного спасения?» — заключил губернатор.