Любимов поручил «навалиться» на уборку снега в Рязани

Он призвал «предпринимать экстренные усилия» и перейти на особый режим работы по уборке города.

Губернатор Николай Любимов поручил «навалиться» на уборку снега в Рязани. Об этом политик завил во вторник, 11 января, на заседании правительства.

Любимов отметил, что снегопад не заканчивается и будет продолжаться. Он призвал «предпринимать экстренные усилия» и перейти на особый режим работы по уборке города.

«Если быть объективным и сравнивать темпы уборки с прошлым годом, надо признать что дороги убирают быстрее и лучше… Но тем не менее недостаточно быстро и недостаточно хорошо, особенно тротуары, — отметил политик. — Это просто несерьезно, коллеги так нельзя работать…».

Глава региона поручил организовать работу с ГИБДД по эвакуации машин с обочин, которые мешают убирать снег с улиц. Также губернатор раскритиковал мэрию за отсутствие работы с предприятиями, которые имеют свою технику.

«Когда я увижу работу в городе с предприятиями, которые имеют свою технику? У себя они давно все почистили. Надо их привлекать убирать тротуары и проезды рядом со своей территорией», — заявил Любимов.

«К следующему заседанию правительства отчитаться не о том, сколько техники вывели на дороги, а о том, какие дополнительные усилия приложили, с какими предприятиями договорились», — поручил Любимов мэру Рязани Елене Сорокиной.

Госжилинспекцию он призвал отчитаться о работе с управляющими компаниями, а ЦУР — собрать отзывы жителей об уборке снега.

«Оценка жителей в этом отношении для нас — самая важная. Надо навалиться на работу, а не отчитываться сухими цифрами», — заключил глава региона.