\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
-10°
Срд, 12
-10°
Чтв, 13
-14°
ЦБ USD 74.84 -0.29 12/01
ЦБ EUR 84.88 -0.25 12/01
Нал. USD 74.54 / 75.70 13:31
Нал. EUR 84.54 / 85.23 13:31
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 448
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
7 498
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
21 894
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
10 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов поручил «навалиться» на уборку снега в Рязани
Он призвал «предпринимать экстренные усилия» и перейти на особый режим работы по уборке города.

Губернатор Николай Любимов поручил «навалиться» на уборку снега в Рязани. Об этом политик завил во вторник, 11 января, на заседании правительства.

Любимов отметил, что снегопад не заканчивается и будет продолжаться. Он призвал «предпринимать экстренные усилия» и перейти на особый режим работы по уборке города.

«Если быть объективным и сравнивать темпы уборки с прошлым годом, надо признать что дороги убирают быстрее и лучше… Но тем не менее недостаточно быстро и недостаточно хорошо, особенно тротуары, — отметил политик. — Это просто несерьезно, коллеги так нельзя работать…».

Глава региона поручил организовать работу с ГИБДД по эвакуации машин с обочин, которые мешают убирать снег с улиц. Также губернатор раскритиковал мэрию за отсутствие работы с предприятиями, которые имеют свою технику.

«Когда я увижу работу в городе с предприятиями, которые имеют свою технику? У себя они давно все почистили. Надо их привлекать убирать тротуары и проезды рядом со своей территорией», — заявил Любимов.

«К следующему заседанию правительства отчитаться не о том, сколько техники вывели на дороги, а о том, какие дополнительные усилия приложили, с какими предприятиями договорились», — поручил Любимов мэру Рязани Елене Сорокиной.

Госжилинспекцию он призвал отчитаться о работе с управляющими компаниями, а ЦУР — собрать отзывы жителей об уборке снега.

«Оценка жителей в этом отношении для нас — самая важная. Надо навалиться на работу, а не отчитываться сухими цифрами», — заключил глава региона.