Рязанцы поделились фотографиями не очищенных от снега улиц

В Рязани не прекращается снегопад. Он идет почти сутки с небольшими перерывами. Из-за этого все улицы областного центра завалены сугробами.

Рязанцы рассказали о не очищенных улицах в областном центре. Фотографии они опубликовали в комментариях на личной странице губернатора Николая Любимова.

В Рязани не прекращается снегопад. Он идет почти сутки с небольшими перерывами. Из-за этого все улицы областного центра завалены сугробами.

В горадминистрации заявили, что из-за приближающегося снегопада городские службы перевели в режим повышенной готовности. Ситуацию на контроль также взял губернатор Николай Любимов.

Несмотря на это в первый рабочий день 2022 года Рязань дважды «встала» в десятибалльные пробки. Позже выяснилось, что часть закупленной техники не вышло на рейс из-за непройденной регистрации в Технадзоре.

Под постом главы региона рязанцы массово начали присылать фотографии нечищенных дворов и дорог. РЗН. инфо собрал несколько из них.

«Застряла реанимация. Писали нашему любимому мэру, но ей все равно. 1-й проезд Ломоносова 9/15 проехать невозможно и пройти тоже», — написала рязанка.

«Пугачева дом 12 УК „Вишневые сады“. Уборка от снега дворовой территории не производится. Соседние дворы, сегодня уже как два раза произвели уборку. УК только деньги собирает, а работы не выполняет», — рассказал рязанец.

«Сегодня коллега добирался до работы 2.5 часа на общественном транспорте. Я с того же района на машине доехал за полчаса. Добавьте еще то, что маршрутки в удаленных районах в час пик и так ходят битком и могут просто не останавливаться», — поделился местный житель.