\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
-4°
Втр, 11
-9°
Срд, 12
-9°
ЦБ USD 75.13 0.84 11/01
ЦБ EUR 85.13 1.06 11/01
Нал. USD 75.00 / 75.70 11:06
Нал. EUR 85.05 / 85.70 11:06
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 151
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
7 203
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
21 581
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
10 037
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы поделились фотографиями не очищенных от снега улиц
В Рязани не прекращается снегопад. Он идет почти сутки с небольшими перерывами. Из-за этого все улицы областного центра завалены сугробами.

Рязанцы рассказали о не очищенных улицах в областном центре. Фотографии они опубликовали в комментариях на личной странице губернатора Николая Любимова.

В Рязани не прекращается снегопад. Он идет почти сутки с небольшими перерывами. Из-за этого все улицы областного центра завалены сугробами.

В горадминистрации заявили, что из-за приближающегося снегопада городские службы перевели в режим повышенной готовности. Ситуацию на контроль также взял губернатор Николай Любимов.

Несмотря на это в первый рабочий день 2022 года Рязань дважды «встала» в десятибалльные пробки. Позже выяснилось, что часть закупленной техники не вышло на рейс из-за непройденной регистрации в Технадзоре.

Под постом главы региона рязанцы массово начали присылать фотографии нечищенных дворов и дорог. РЗН. инфо собрал несколько из них.

«Застряла реанимация. Писали нашему любимому мэру, но ей все равно. 1-й проезд Ломоносова 9/15 проехать невозможно и пройти тоже», — написала рязанка.

«Пугачева дом 12 УК „Вишневые сады“. Уборка от снега дворовой территории не производится. Соседние дворы, сегодня уже как два раза произвели уборку. УК только деньги собирает, а работы не выполняет», — рассказал рязанец.

«Сегодня коллега добирался до работы 2.5 часа на общественном транспорте. Я с того же района на машине доехал за полчаса. Добавьте еще то, что маршрутки в удаленных районах в час пик и так ходят битком и могут просто не останавливаться», — поделился местный житель.