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Городские службы Рязани перевели в режим повышенной готовности из-за приближающегося снегопада
Дирекция благоустройства города отправит на уборку проезжей части 22 комбинированных дорожных машины. Также сформированы бригады работников, которые приступят к расчистке тротуаров и пешеходных дорожек с 7.00 утра. К уборке и грейдированию подключат подрядные организации

Городские службы Рязани перевели в режим повышенной готовности из-за приближающегося снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Там пообещали, что дирекция благоустройства города отправит на уборку проезжей части 22 комбинированных дорожных машины. Также сформированы бригады работников, которые приступят к расчистке тротуаров и пешеходных дорожек с 7.00 утра. К уборке и грейдированию подключат подрядные организации.

На всех муниципальных предприятиях также сформированы дополнительные бригады, оснащенные специализированной техникой и готовые оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации.

Напомним, ранее синоптики пообещали снег и метель в первый рабочий день 2022 года. По их рассчетам снегопад начнется ночью.