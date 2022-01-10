Елена Сорокина раскритиковала уборку улиц от снега в Рязани

В связи со снегопадом мэр провела выездное совещание в Дирекции благоустройства.

Елена Сорокина раскритиковала уборку улиц от снега в Рязани. Об этом в понедельник, 10 января, она написала на личной странице « Вконтакте ».

В связи со снегопадом мэр провела выездное совещание в Дирекции благоустройства. Елена Сорокина напомнила, что в конце декабря 2021 года город выделил дополнительные 22 миллиона рублей из городского бюджета на покупку шести новых тракторов и одного погрузчика. Однако, по словам руководителя Дирекции, машины не вышли на рейс из-за непройденной регистрации в Технадзоре.

Глава горадминистрации также рассказала, что работники ДБГ работают в усиленном режиме, сменами по 12 часов. Такой режим продлится до окончания снегопада и ликвидации его последствий.

Кроме того, Елена Сорокина поручила усилить мобильные бригады муниципальных предприятий, уделить пристальное внимание расчистке окраин и частному сектору, в частности поселкам Мирный, Шлаковый, Соколовка и Дягилево, а также выстроить работу с управляющими компаниями.