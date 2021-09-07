Санаторий «Сосновый бор» откроют в конце 2022 года

В многофункциональном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» будут оказывать комплекс услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и людям с ограниченными возможностями здоровья. Открытие центра запланировано на четвертый квартал 2022 года «при условии достаточного финансирования».

Ремонтные работы проводятся на средства областного бюджета. В этом году на реконструкцию выделили 90 млн рублей, сообщили РЗН. инфо в правительстве Рязанской области.

В настоящее время на территории бывшего санатория завершили ремонт котельной, заново остеклили жилой и административный корпуса, смонтировали разводку воды и отопления. Отделочные работы ведут в столовой, бассейне, клубе и других корпусах здания. Для бассейна приобрели тренажеры.

В многофункциональном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» будут оказывать комплекс услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и людям с ограниченными возможностями здоровья. В центре откроют четыре стационарных отделения на 360 койкомест. Уникальность комплекса состоит в том, что он дети будут жить вместе с родителями. Пациентам гарантируют трех-четырехразовое питание и комфортабельные номера.

С детьми будут работать педагоги, воспитатели, логопеды, психологи, спортивные инструкторы. Для молодых инвалидов организуют специальные курсы для адаптации к реалиям окружающего мира и подготовки к самостоятельной жизни. Проживающим в центре будут доступны занятия в кружках, спортивные игры на специальной площадке, просмотр фильмов в кинозале, оздоровительные процедуры в бассейне.

Как следует из официального ответа на запрос РЗН. инфо, открытие центра запланировано на четвертый квартал 2022 года «при условии достаточного финансирования».

Напомним, санаторий закрыли на «неопределенный срок» в марте 2017 года. Губернатор Николай Любимов заявил, что «Сосновый бор» необходимо сохранить. В 2019 году планировалось открыть оздоровительный центр в первом квартале 2021 года.