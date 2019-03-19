К 2021 году на базе «Соснового бора» откроется новый оздоровительный центр

На базе санатория «Сосновый бор» в Солотче создадут новый социально-оздоровительный центр. Об этом 19 марта на заседании регионального
В центре планируется открыть четыре стационарных отделения на 400 койко-мест, где ежегодно будут проходить бесплатную реабилитацию две с половиной тысячи человек. Здесь же оборудуют столярные, гончарные, швейные мастерские. Не менее 50% рабочих мест в центре предназначены для трудоустройства инвалидов.
Особое внимание уделят созданию условий, приближенных к домашним. Дети смогут проходить реабилитацию вместе с родителями.
Для ремонта и закупки нового оборудования необходимо 700 миллионов рублей. Средства выделят из областного бюджета.
Николай Любимов заявил, что территория центра и находящийся в ее пределах водоем останутся открытыми для отдыха туристов.
Ориентировочная дата сдачи — первый квартал 2021 года.