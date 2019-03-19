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17:29, 19 марта 2019 442
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К 2021 году на базе «Соснового бора» откроется новый оздоровительный центр

К 2021 году на базе «Соснового бора» откроется новый оздоровительный центр

Фото: Pixabay.com

На базе санатория «Сосновый бор» в Солотче создадут новый социально-оздоровительный центр. Об этом 19 марта на заседании регионального правительства рассказал Николай Любимов.

В центре планируется открыть четыре стационарных отделения на 400 койко-мест, где ежегодно будут проходить бесплатную реабилитацию две с половиной тысячи человек. Здесь же оборудуют столярные, гончарные, швейные мастерские. Не менее 50% рабочих мест в центре предназначены для трудоустройства инвалидов.

Особое внимание уделят созданию условий, приближенных к домашним. Дети смогут проходить реабилитацию вместе с родителями.

Для ремонта и закупки нового оборудования необходимо 700 миллионов рублей. Средства выделят из областного бюджета.

Николай Любимов заявил, что территория центра и находящийся в ее пределах водоем останутся открытыми для отдыха туристов.

Ориентировочная дата сдачи — первый квартал 2021 года.


© RZN.info

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