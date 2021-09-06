\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
17°
ЦБ USD 72.95 0.1 07/09
ЦБ EUR 86.57 0.03 07/09
Нал. USD 72.67 / 73.70 17:20
Нал. EUR 86.3 / 87 17:20
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
47 391
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
10 214
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
19 487
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
11 549
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Следователи проверили квартиры соседей пропавшей месяц назад рязанки Елены Логуновой
Сообщается, что у следователей не было письменного разрешения на обыск квартир, поэтому некоторые жильцы отказались пускать их в квартиры.

Следователи проверили квартиры соседей пропавшей месяц назад рязанки Елены Логуновой. Об этом пишет «Вид сбоку».

Соседи девушки рассказали, что в минувшие выходные, 4 и 5 сентября, следователи Железнодорожного МСО осмотрели квартиры в доме, где проживала 26-летняя рязанка.

Сообщается, что у следователей не было письменного разрешения на обыск квартир, поэтому некоторые жильцы отказались пускать их в квартиры.

Одна из жительниц дома рассказала, что сотрудники СК пришли к ней днем в субботу, 4 сентября. С женщины взяли объяснение о том, знала ли она пропавшую девушку и как узнала про ее исчезновение. Следователи сфотографировали комнаты.

«У соседей, которые жили с ней в одном подъезде, открывали чемоданы, заглядывали в холодильники. Непонятно, почему это стали делать не в первые дни, а сейчас, когда прошло уже больше месяца?» — рассказала жительница дома.

Напомним, Елена Логунова пропала в конце июля. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

О ходе поисков РЗН. инфо рассказала мать пропавшей девушки.