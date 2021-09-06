Следователи проверили квартиры соседей пропавшей месяц назад рязанки Елены Логуновой

Сообщается, что у следователей не было письменного разрешения на обыск квартир, поэтому некоторые жильцы отказались пускать их в квартиры.

Следователи проверили квартиры соседей пропавшей месяц назад рязанки Елены Логуновой. Об этом пишет «Вид сбоку».

Соседи девушки рассказали, что в минувшие выходные, 4 и 5 сентября, следователи Железнодорожного МСО осмотрели квартиры в доме, где проживала 26-летняя рязанка.

Сообщается, что у следователей не было письменного разрешения на обыск квартир, поэтому некоторые жильцы отказались пускать их в квартиры.

Одна из жительниц дома рассказала, что сотрудники СК пришли к ней днем в субботу, 4 сентября. С женщины взяли объяснение о том, знала ли она пропавшую девушку и как узнала про ее исчезновение. Следователи сфотографировали комнаты.

«У соседей, которые жили с ней в одном подъезде, открывали чемоданы, заглядывали в холодильники. Непонятно, почему это стали делать не в первые дни, а сейчас, когда прошло уже больше месяца?» — рассказала жительница дома.

Напомним, Елена Логунова пропала в конце июля. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

О ходе поисков РЗН. инфо рассказала мать пропавшей девушки.