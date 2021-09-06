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Результаты проверки Росприроднадзора стали неожиданными для рязанского завода «Техно»
Руководство рязанского завода «Техно» сообщило, что планирует привлечь аккредитованную лабораторию для проведения дополнительной экспертизы. Также на предприятии проводится внутренняя проверка.

В понедельник, 6 сентября, пресс-служба компании «Технониколь» направила в адрес редакции РЗН. инфо комментарий по поводу результатов проверки Роспотребназдора.

По словам руководителя направления «Минеральная изоляция» «Технониколь» Василия Ткачева, результаты проверки Росприроднадзора для компании стали неожиданными.

«На протяжении многих лет мы контролируем выбросы приоритетных веществ, в том числе с привлечением внешних аккредитованных лабораторий. Региональные подразделения Росприроднадзора также неоднократно проводили проверки качества атмосферного воздуха на нашем заводе. По результатам всех этих исследований превышений приоритетных веществ в зоне влияния предприятия не обнаруживалось. Это подтверждено актами контролирующих органов», — отметил Ткачев.

Руководство рязанского завода «Техно» сообщило, что планирует привлечь аккредитованную лабораторию для проведения дополнительной экспертизы. Также на предприятии проводится внутренняя проверка.

По предписанию Приокского межрегионального управления Росприроднадзора завод приступил к разработке плана мероприятий по устранению недостатков.

Также в компании отметили, что проверка показала отсутствие выбросов сероводорода на заводе.

Напомним, в конце августа сотрудники Росприроднадзора внепланово проверили работу предприятия. Глава ведомства Светлана Радионова сообщила о готовности направить в суд материалы для приостановки деятельности завода.