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В Рязани внепланово проверили завод «Техно»
Сотрудники Тульского и Рязанского филиалов «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» отобрали пробы на содержание пыли, аммиака, фенола, формальдегида, оксида углерода, диоксида серы и сероводорода.

В Рязани внепланово проверили завод «Техно». Об этом сообщили на сайте ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО».

Проверка на предприятии прошла с 13 по 26 августа. Сотрудники Тульского и Рязанского филиалов «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» отобрали пробы на содержание пыли, аммиака, фенола, формальдегида, оксида углерода, диоксида серы и сероводорода.

На заводе зафиксировали 58 источников выбросов, 39 организованных и 19 неорганизованных.

Сообщается, что выбросы 32 наименований загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляют 1142 тонн в год. Основными источниками назвали склады кокса и минерального сырья, печи для расплавления минерального сырья и линии формирования минераловатных плит.

Отмечается, что проверку согласовали с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, а ее результаты направят в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего реагирования.

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на неприятный запах в городе. В середине августа пресс-служба компании «Технониколь» отреагировала на превышение содержания сероводорода в Песочне.