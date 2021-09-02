Росприроднадзор через суд намерен приостановить работу ООО «Завод Техно» в Рязани

На предприятии выявили ряд нарушений в ходе внеплановой проверки.

Росприроднадзор через суд намерен приостановить работу ООО «Завод Техно» в Рязани. Об этом в четверг, 2 сентября, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

На предприятии провели внеплановую проверку, где сотрудники ведомства выявили ряд нарушений.

«Провели внеплановую проверку ООО „Завод Техно“ в Рязани. Итог: выявленные превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям. Готовы направить в суд материалы для приостановки деятельности компании», — говорится в посте.

Также началась проверка предприятия «Русская кожа». На следующей неделе Росприроднадзор отберет пробы.

Разрешения провести проверки также отправили в отношении АО «РНПК» и ООО «Газпромнефть — Рязанский завод битумных материалов».