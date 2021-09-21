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Дело об исчезновении Елены Логуновой передадут на контроль в Главное следственное управление СК России
После выхода программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об исчезновении 26-летней Елены Логуновой в Москву.

Дело об исчезновении Елены Логуновой передадут на контроль в Главное следственное управление С. К. России. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

После выхода программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об исчезновении 26-летней Елены Логуновой в Москву.

Бастрыкин дал указание в рамках следствия проверить все изложенные в программе доводы и провести комплекс следственных действий для установления обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН.инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.

Программа «Прямой эфир» вышла на телеканале «Россия» во вторник, 21 сентября.