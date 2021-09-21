Дело об исчезновении Елены Логуновой передадут на контроль в Главное следственное управление СК России

Дело об исчезновении Елены Логуновой передадут на контроль в Главное следственное управление
После выхода программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об исчезновении 26-летней Елены Логуновой в Москву.
Бастрыкин дал указание в рамках следствия проверить все изложенные в программе доводы и провести комплекс следственных действий для установления обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение.
Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.
Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН.инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.
Программа «Прямой эфир» вышла на телеканале «Россия» во вторник, 21 сентября.