Дело об исчезновении Елены Логуновой передадут на контроль в Главное следственное управление СК России

После выхода программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об исчезновении 26-летней Елены Логуновой в Москву.

Дело об исчезновении Елены Логуновой передадут на контроль в Главное следственное управление С. К. России . Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

После выхода программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об исчезновении 26-летней Елены Логуновой в Москву.

Бастрыкин дал указание в рамках следствия проверить все изложенные в программе доводы и провести комплекс следственных действий для установления обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН.инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.

Программа «Прямой эфир» вышла на телеканале «Россия» во вторник, 21 сентября.