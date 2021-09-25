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В Рязани ограничат доступ на территорию Торгового городка
В Рязани на территории Торгового городка начинаются первые работы по реконструкции. С 27 сентября до конца ноября территория закрывается на полную реконструкцию всех инженерных сетей, сообщается в Instagram городка.

В Рязани на территории Торгового городка начинаются первые работы по реконструкции. С 27 сентября до конца ноября территория закрывается на полную реконструкцию всех инженерных сетей, сообщается в Instagram городка.

«Это очень важно для будущей жизни городка — учитывая современные потребности, мощность сетей нужно увеличить, а к каждому павильону провести новые коммуникации — газ, воду, электричество», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020 года Николай Любимов рассказал о решении восстановить Торговый городок. Спустя год десять зданий Торгового городка передали рязанскому музею молодежного движения. В Рязани разработали концепцию развития Торгового городка.