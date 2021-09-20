Пермский стрелок находится на ИВЛ

Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Пермский стрелок, открывший огонь в госуниверситете, находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Mash.

В настоящее время Тимура Бекмансурова оперируют врачи. У него диагностировано ранение грудной клетки, ранение ног, поражение кишечника и печени.

Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в восьмой корпус Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Студенты начали выпрыгивать из окон, часть — закрылись в аудиториях. Спустя время силовики его ранили и задержали. Стрелок убил по меньшей мере восемь человек, еще 24 — ранены.