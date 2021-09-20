\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 73.33 0.77 21/09
ЦБ EUR 85.88 0.42 21/09
Нал. USD 73.07 / 74.20 13:24
Нал. EUR 85.63 / 86.30 13:24
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
2 685
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
3 902
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
9 998
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
9 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пермский стрелок находится на ИВЛ
Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Пермский стрелок, открывший огонь в госуниверситете, находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Mash.

В настоящее время Тимура Бекмансурова оперируют врачи. У него диагностировано ранение грудной клетки, ранение ног, поражение кишечника и печени.

Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в восьмой корпус Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Студенты начали выпрыгивать из окон, часть — закрылись в аудиториях. Спустя время силовики его ранили и задержали. Стрелок убил по меньшей мере восемь человек, еще 24 — ранены.