Появились подробности о пострадавших и убитых пермским стрелком

Ранее стало известно, что парня задержали.

В Перми задержали стрелка, открывшего огонь в здании университета. Об этом пишут РИА Новости .

Как пишет Baza, Тимура Бекмансурова при задержании ранили.

Некоторые источники пишут, что Бекмансуров стрелял не из пневматического пистолета, а из помпового ружья Huglu Atrox Tactic Pump Action Shotgun калибра 12×76 турецкого производства.

По данным областного следкома, он убил восемь человек. В Минздраве отметили, что 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них имеют огнестрельные ранения.

Также стало известно, что Бекмансуров отучился в университете десять дней. По рассказу его друга, он всегда ходил на пары. Когда утром он не явился на занятия — все удивились.

Во время происшествия сотрудники частной охранной организации несколько раз набирали экстренную службу и нажимали тревожные кнопки: первые две — в 11:31, второй — в 11:43 по местному времени. Однако никто не реагировал и не брал трубки.