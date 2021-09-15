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Московский суд арестовал дезинсектора из «Магнита» на два месяца
Подозреваемый вину не признает. Он считает, что его пытаются сделать крайним

Московский суд арестовал на два месяца дезинсектора, которого обвиняют в причастности к смертельному отравлению семьи в доме на улице Совхозной. Как сообщает «Интерфакс», сам 39-летний Антон Котов вину не признает. Защита просила суд его не арестовывать или избрать более мягкую меру пресечения. Адвокат дезинсектора говорит, что точная причина смерти пострадавших еще не установлена и пока не ясно, чем они отравились.

Котова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК). По статье Котову грозит до 10 лет лишения свободы.

Как пишет Mash, Котов отработал в дезинсекторной фирме всего полгода. Он утверждает, что его пытаются сделать крайним.

Напомним, 9 сентября из жилого дома на улице Совхозной в Москве с признаками отравления госпитализировали трех человек. Не смотря на оказанную медпомощь, 15-летняя девочка и 61-летняя женщина умерли. Выяснилось, что все члены семьи ели арбуз, купленный в магазине сети «Магнит».

Экспертиза показала, что причина смерти — острое отравление химикатами. В Роспотребнадзоре сообщили, что в арбузе, из-за которого погибли два человека, нашли след вещества для дезинсекции.

Следователи задержали 39-летнего сотрудника частной компании, которая занималась дезинсекцией «Магнита», 13 сентября.