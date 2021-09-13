В Москве задержали подозреваемого по делу отравления семьи арбузом

Следователи задержали 39-летнего сотрудника частной компании, которая занималась дезинсекцией «Магнита». С ним проводят следственные действия.

В Москве задержали подозреваемого по делу отравления семьи арбузом. Об этом сообщили в первом управлении по расследованию особо важных дел главного СУ СКР по региону.

Следователи задержали 39-летнего сотрудника частной компании, которая занималась дезинсекцией «Магнита». С ним проводят следственные действия.

9 сентября из жилого дома на улице Совхозной в Москве с признаками отравления госпитализировали трех человек. Не смотря на оказанную мед помощь, 15-летняя девочка и 61-летняя женщина умерли. Выяснилось, что все члены семьи ели арбуз, купленный в магазине сети «Магнит».

Экспертиза показала, что причина смерти — острое отравление химикатами. В Роспотребнадзоре сообщили, что в арбузе, из-за которого погибли два человека, нашли след вещества для дезинсекции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).