В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра

Теперь процедура обязательного техосмотра станет добровольной для личного транспорта.

В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Об этом пишут РИА Новости .

Теперь процедура обязательного техосмотра станет добровольной. Такая мера останется обязательной лишь при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.

Напомним, ранее идею предложили в Госдуме. Ее одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Эту же идею поддержали в правительстве.