Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов

По словам премьер-министра Мишустина, отмена обязательного техосмотра освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от излишней и порой неэффективной процедуры.

Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом пишет «Российская газета».

По словам премьер-министра Мишустина, отмена обязательного техосмотра освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от излишней и порой неэффективной процедуры.

На оперативном совещании зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что аварии из-за технических неисправностей с участием легковых автомобилей и мотоциклов происходят в среднем около одного процента в год.

По словам Хуснуллина, отмена обязательного техосмотра позволит сократить количество процедур с текущих 30 до 6-8 млн в год.

Ранее сообщалось, что проект закона об отмене техосмотра внесут на рассмотрение в Госдуму во вторник, 14 сентября.