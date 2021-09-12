\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
22°
Пнд, 13
26°
Втр, 14
19°
ЦБ USD 72.76 -0.37 11/09
ЦБ EUR 86.15 -0.32 11/09
Нал. USD 72.50 / 73.60 15:45
Нал. EUR 85.50 / 87.00 15:45
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
3 249
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
3 579
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
3 440
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
9 сентября 15:05
2 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России планируют отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов
С таким предложением выступили в Госдуме.

В России планируют отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов. С таким предложением выступили в Госдуме, пишет РБК.

Проект закона внесут во вторник, 14 сентября.

«Предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в Госдуме также предложили «определить обязательность» техосмотра для таких легких автомобилей и мотоциклов, если с момента их производства прошло больше четырех лет, для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

Отмену техосмотра обосновали низкой вероятностью участия таких транспортных средств в ДТП. Согласно статистике, случаи аварий с легковушками или мотоциклами с техническими неисправностями, но при этом с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, составляет 1,1 и 0,7% соответственно.