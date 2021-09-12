В России планируют отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов

С таким предложением выступили в Госдуме.

В России планируют отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов. С таким предложением выступили в Госдуме, пишет РБК .

Проект закона внесут во вторник, 14 сентября.

«Предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в Госдуме также предложили «определить обязательность» техосмотра для таких легких автомобилей и мотоциклов, если с момента их производства прошло больше четырех лет, для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

Отмену техосмотра обосновали низкой вероятностью участия таких транспортных средств в ДТП. Согласно статистике, случаи аварий с легковушками или мотоциклами с техническими неисправностями, но при этом с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, составляет 1,1 и 0,7% соответственно.