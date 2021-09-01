Уголовное дело о смертельном ДТП в Скопинском районе закрыли

О прекращении уголовное дела сообщила мама мальчика, потерявшего в аварии руку и обе ноги.

Рязанский суд закрыл уголовное дело, в котором погибли четыре человека и пострадали 11 пассажиров. Об этом в среду, 1 сентября, сообщила мама Влада Синилкина, потерявшего в аварии руку и обе ноги, в своем Instagram.

Женщина рассказала, что дело закрыли в связи со смертью водителя, из-за которого произошло ДТП. Однако она намерена и дальше бороться.

«Дело закрыли, но этого и следовало ожидать. Теперь, конечно же, мы будем подавать в суд и делать все возможное и невозможное. Да, дело прекращено, но это далеко не конец», — сообщила она.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.