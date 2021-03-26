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Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом под Скопином
Причину установила экспертиза. Теперь разбирательства продолжатся с хозяином транспортной компании «Диана-Тур» — Вячеславом Лазаревым.

Экспертиза установила, что водитель перевернувшегося под Скопином автобуса уснул. Об этом сообщил «Блокнот Волжский».

После ДТП 10-летний мальчик Влад Синилкин потерял обе ноги и руку. Редакции издания «Блокнот Волжский» удалось связаться с семьей пострадавшего. По словам родителей мальчика, экспертиза установила, что водитель уснул за рулем.

По словам отчима ребенка, теперь разбирательства продолжатся с хозяином транспортной компании «Диана-Тур» — Вячеславом Лазаревым.

«По какой причине выпускают водителей на линию, которые вообще не спят, не отдыхают. Где будет само разбирательство мы еще не знаем. Водитель, который погиб, с Волжского. Наверное, там и будет», — рассказал Роман, отчим Влада. Мать ребенка, Татьяна, также добавила, что адвокат будет заниматься этим делом, чтобы взыскать деньги за моральный ущерб. «Пока только установили, что водитель официально заснул», — отметила она.

По данным издания, компания «Диана-Тур» уже участвовала в пяти судебных процессах.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.