Росприроднадзор проверит четыре предприятия Рязани из-за выбросов

Специалисты Росприроднадзора проведут проверку на четырех предприятиях Рязани, чтобы найти источник вони в городе. Об этом ТАСС сообщила глава ведомства Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета Росприроднадзора.

Специалисты Росприроднадзора проведут проверку на четырех предприятиях Рязани, чтобы найти источник вони в городе. Об этом ТАСС сообщила глава ведомства Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета Росприроднадзора.

По данным Министерства природопользования области, с 14 по 19 августа отмечался устойчивый неприятный запах в воздухе в разных районах Рязани и Рязанского района. Это подтверждалось многочисленными сообщениями в соцсетях и звонками жителей на телефоны МЧС и ЕДДС.

«В Рязани мы следили и дежурили. „Надежурили“ — выходим на предприятия. Попросили поручение на проверку у прокуратуры. Мы выходим на четыре предприятия. Будем смотреть сводной группой инспекторского совета, и Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО будет там работать», — пояснила Радионова.

В том числе проверка пройдет на предприятии «Русская кожа». Результаты станут известны спустя полтора-два месяца.

Напомним, в четверг, 26 августа, в Рязани прошло заседание межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию региона по вопросам выбросов в воздух. На встрече экологические активисты рассказали, что в последних выбросах в городе, когда вонь распространилась по всему центру Рязани, подозревают предприятие по переработке промышленных отходов возле деревни Синец, в 13 км южнее центра. Там уже начали проверку.

Любимов прокомментировал вонь в Рязани.