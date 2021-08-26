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В Рязани прошло совещание по выбросам в воздух
Журналисты смогли попасть на совещание в последние 20 минут. К тому времени чиновники, представители надзорных органов и приглашенные общественники успели договориться, как действовать при ухудшении экологической ситуации и проводить экстренные проверки, в том числе в ночное время.

В четверг, 26 августа, в Рязани прошло заседание межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию региона по вопросам выбросов в воздух.

Журналисты смогли попасть на совещание в последние 20 минут. К тому времени чиновники, представители надзорных органов и приглашенные общественники успели договориться, как действовать при ухудшении экологической ситуации и проводить экстренные проверки, в том числе в ночное время.

Зампред правительства Дмитрий Филиппов обрисовал стратегию борьбы за чистоту воздуха: «замучить предприятия-загрязнители штрафами». До конца года на всех крупных производствах установят датчики в местах выбросов. На следующее аналогичное заседание пригласят все предприятия, подозреваемые как загрязнители.

На встрече экологические активисты рассказали, что в последних выбросах в городе, когда вонь распространилась по всему центру Рязани, подозревают предприятие по переработке промышленных отходов возле деревни Синец, в 13 км южнее центра. Там уже начали проверку.

Чиновники не смогли ответить, кто должен предупреждать рязанцев о выбросах, чтобы люди могли закрыть окна и воздержаться от прогулок. Сотрудники МЧС и гидрометеорологи заверили, что оперативно оповещают государственные органы, но рассылать эту информацию населению у них полномочий нет.

Ранее о неприятных запахах в Рязани высказался Николай Любимов.