\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
20°
Птн, 27
21°
Сбт, 28
23°
ЦБ USD 73.74 -0.21 26/08
ЦБ EUR 86.58 -0.23 26/08
Нал. USD 73.60 / 74.05 11:40
Нал. EUR 86.81 / 86.95 09:58
Новости
Публикации
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
Вчера 13:47
1 372
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
9 378
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
10 669
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
7 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов прокомментировал вонь в Рязани
Идет проверка предприятий «Русская кожа» и «Технониколь». Кроме того, анонсирована проверка РНПК.

В четверг, 26 августа, на прямой линии Николай Любимов ответил на вопросы рязанцев. Первым из них был вопрос о выбросах в городе.

Губернатор назвал вопрос крайне болезненным.

«Для решения проблемы ежедневно проводятся большие работы по поиску источников загрязнения воздуха, но ряд предприятий имеет федеральное подчинение, поэтому просто так туда не попасть», — отметил Любимов.

По его словам, создана межведомственная комиссия по экологической безопасности. Любимов уточнил, что по этому вопросу проходит заседание регионального минприроды с заместителем правительства Дмитрием Филипповым.

В прямом эфире Филиппов рассказал о проделанной работе.

«Доказаны факты превышения выбросов и определены предприятия, для них будут применены санкции», — сказал он.

Филиппов отметил, что предприятие, которое произвело выбросы на прошлой неделе, определено.

«К ним заходит проверка», — отчитался зампред. .

По словам Дмитрия Филиппова, идет проверка предприятий «Русская кожа» и «Технониколь». Кроме того, он проанонсировал проверку РНПК.

«Какие меры можно принять на будущее?», — поинтересовался губернатор
«Штрафами надзорные органы их замучают, если они будут так себя вести», — заверил Филиппов.

Напомним, 19 августа минприроды установило предположительный источник неприятного запаха в районе деревни Синец Рязанского района.