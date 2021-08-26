Любимов прокомментировал вонь в Рязани

В четверг, 26 августа, на прямой линии Николай Любимов ответил на вопросы рязанцев. Первым из них был вопрос о выбросах в городе.
Губернатор назвал вопрос крайне болезненным.
«Для решения проблемы ежедневно проводятся большие работы по поиску источников загрязнения воздуха, но ряд предприятий имеет федеральное подчинение, поэтому просто так туда не попасть», — отметил Любимов.
По его словам, создана межведомственная комиссия по экологической безопасности. Любимов уточнил, что по этому вопросу проходит заседание регионального минприроды с заместителем правительства Дмитрием Филипповым.
В прямом эфире Филиппов рассказал о проделанной работе.
«Доказаны факты превышения выбросов и определены предприятия, для них будут применены санкции», — сказал он.
Филиппов отметил, что предприятие, которое произвело выбросы на прошлой неделе, определено.
«К ним заходит проверка», — отчитался зампред. .
По словам Дмитрия Филиппова, идет проверка предприятий «Русская кожа» и «Технониколь». Кроме того, он проанонсировал проверку РНПК.
«Какие меры можно принять на будущее?», — поинтересовался губернатор
«Штрафами надзорные органы их замучают, если они будут так себя вести», — заверил Филиппов.
Напомним, 19 августа минприроды установило предположительный источник неприятного запаха в районе деревни Синец Рязанского района.