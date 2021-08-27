Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы Насти Муравьевой

Мужчину арестовали на два месяца.

Ленинский районный суд Тюмени арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы Насти Муравьевой. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет ТАСС .

Мужчину арестовали на два месяца. Он пробудет под стражей до 25 октября.

В агентстве отметили, что заседание проходило в закрытом режиме. Однако, когда журналистам разрешили задать вопросы обвиняемому, тот на них не ответил.

Виталия Бережного задержали 25 августа. Его вычислили по коробке из-под бытовой техники. Также у него в квартире нашли следы на ковре и провод, совпадающий с тем, что нашли у тела девочки. Позже ДНК задержанного совпали с образцами, которые нашли на теле убитой.

Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее тело нашли возле озера.