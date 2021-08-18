Жители нескольких районов Рязани пожаловались на вонь в городе

Неприятный запах почувствовали в центре города, Дашково-Песочне, Канищеве, Горроще, в Московском районе.

Рязанцы массово пожаловались на вонь в городе. Сообщения появились в соцсетях днем в среду, 18 августа.

По информации горожан, неприятный запах почувствовали в центре города, Дашково-Песочне, Канищеве, Горроще, в Московском районе.Напомним, Росприроднадзор планирует проверить в Рязани четыре предприятия на загрязнение воздуха. В их числе Рязанский кожевенный завод, и АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».