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В Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе
Во вторник, 17 августа, в Дашково-Песочне в 4:20 максимальное превышение сероводорода составило 3,1 ПДКмр.

В Рязани выявили превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщило минприроды на странице губернатора Николая Любимова в социальной сети «Вконтакте».

Во вторник, 17 августа, в Дашково-Песочне в 4:20 максимальное превышение сероводорода составило 3,1 ПДКмр.

«Данная информация в срочном порядке была направлена в федеральные контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер реагирования. Так как, к сожалению, мы не уполномочены проводить проверки в отношении предприятий, подлежащих федеральному экологическому надзору, таких как ООО „Завод ТЕХНО“. У нас в регионе его осуществляет Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора во взаимодействии с природоохранной прокуратурой», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее рязанцы неоднократно жаловались на неприятный запах в воздухе.