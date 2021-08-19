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Общественники объявили о готовности провести в Рязани экологический митинг за чистый воздух
Организация подготовила обращение к федеральным ведомствам и губернатору. В случае бездействия надзорных органов руководитель «Дышим чистым» выразил готовность провести экологический митинг и другие массовые мероприятия.

Общественники объявили о готовности провести в Рязани экологический митинг за чистый воздух.

Об этом в четверг, 19 августа, председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович рассказал во время прямого эфира в сообществе.

После многочисленных жалоб рязанцев на ухудшение состояния здоровья от регулярной вони, организация подготовила обращение к федеральным ведомствам и губернатору. Документ с требованием выявить и наказать нарушителей сформировали к Росприроднадзору и Ростехнадзору. Сбор подписей будет проводиться в течение недели.

Также Суфанович напомнил жителям Рязани, что все случаи неприятного запаха в воздухе надо фиксировать по телефону ГО и ЧС +7 (4912) 55-04-01, номер заявки необходимо прислать активистам.

В случае бездействия надзорных органов руководитель «Дышим чистым» выразил готовность провести экологический митинг и другие массовые мероприятия.

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на неприятный запах в городе. Ночью над промзоной засняли облако густого дыма, а в городе зафиксировали превышение сероводорода.

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