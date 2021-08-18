С рязанцами обсудили восстановление скульптуры слоника в Шлаковом

Встреча сотрудников управления общественных отношений с представителями инициативной группы жителей микрорайона Шлаковый по этому поводу состоялась в ресурсном центре «ДОМ ТОС».

С рязанцами обсудили восстановление скульптуры слоника в Шлаковом. Об этом в среду, 18 августа, сообщает мэрия .

Встреча сотрудников управления общественных отношений с представителями инициативной группы жителей микрорайона Шлаковый по этому поводу состоялась в ресурсном центре «ДОМ ТОС”. Специалисты управления рассказали, что восстановить фигуру слоника не получится, однако предложили альтернативу — сделать слепок оригинальной скульптуры и изготовить новый монумент из современных материалов, в том числе с антивандальными свойствами.

Также местным жителям рассказали о планах благоустроить небольшую территорию прилегающего сквера. Сделать это возможно в рамках программы поддержки местных инициатив, а также с помощью привлеченных спонсоров. При этом каким будет прилегающее благоустройство — определят сами жители.

Следить за ходом работ будут депутаты, а также общественный и должностной контроль.

Скульптура слоника стояла в Шлаковом еще в советские годы. В 2019 году у него отвалился хобот, на котором иногда повисали и раскачивались подростки, а в декабре 2020 года слоник пропал. Позже стало известно, что его забрали на ремонт, но, как позже выяснилось, он «не был предусмотрен». Однако губернатор Николай Любимов поручил установить скульптуру на прежнее место.