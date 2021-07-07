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Романа Сивцова похоронят в Пронске
Мужчину похоронят в Пронске Рязанской области, где он и его супруга жили последние три года после того, как из жизни ушли родители Романа. Его похоронят рядом с ними.

Директора «Новой газеты в Рязани» Романа Сивцова похоронят в Пронске. С ним простятся в четверг, 8 июля.

Мужчину похоронят в Пронске Рязанской области, где он и его супруга жили последние три года после того, как из жизни ушли родители Романа. Его похоронят рядом с ними.

В четверг, 8 июля, в 9:45 начнется отпевание в церкви Архангела Михаила в Пронске по адресу: Нижне-Архангельская улица, 32А. Затем пройдут похороны и поминки.

Все, кто хочет проститься с Романом, могут прийти в четверг, 8 июля, к 8 утра на стоянку на площади Театральной. До Пронска поедет белый Mercedes, госномер 373. Отправление в 8:20. Возвращение в Рязань в 16 часов.

Напомним, Роман умер от анафилактического шока — его искусали осы.