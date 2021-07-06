Умер директор «Новой газеты в Рязани» Роман Сивцов. Об этом стало известно во вторник, 6 июля, сообщает «
По данным издания, он умер от анафилактического шока — его искусали осы. В последние годы он жил за городом и занимался пчеловодством.
Роман Сивцов являлся директором ООО «Креатив-Медиа», начальником отдела спецпроектов рязанского бюро «Новой».
Недавно — 15 мая — он отметил 51-летие.
Он окончил Рязанский Радиотехнический университет имени Попова, являлся членом Гильдии судебных репортеров. В средствах массовой информации работал с 1995 года. Начинал в «Вечерней Рязани». В конце девяностых открывал в городе представительство столичного издательства «Экстра М», запускал газету «Экстра-Шанс». В «Новую газету» пришел в 2002 году.
Роман сотрудничал с РЗН.инфо. Редакция выражает соболезнования родным и близким Романа.
Фото «Новой газеты»