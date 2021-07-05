В «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции

По словам руководства, причина закрытия пляжа с 2 по 4 июля связана с проверкой воды в озере из-за появления на поверхности маслянистой пленки. Информация же о наличии возбудителя острой кишечной инфекции в воде не соответствует действительности.

В «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции. Об этом администрация комплекса сообщила РЗН. Инфо в понедельник, 5 июля.

По словам руководства, причина закрытия пляжа на озере Жидень с 2 по 4 июля связана с проверкой воды из-за появления на поверхности маслянистой пленки. Информация же о наличии возбудителя острой кишечной инфекции в воде не соответствует действительности.

Администрация предоставила сканы протоколов лабораторных исследований воды, которые свидетельствуют об отсутствии в озере патогенных микроорганизмов, в том числе цист кишечных патогенных простейших и яиц и личинок гельминтов.

Также в «Окской жемчужине» сообщили, что после обнаружения маслянистой пленки на поверхности воды 2 июля, купание в озере ограничили, воду отправили на исследование, информацию о загрязнении направили в соответствующие органы.

«Чтобы не подвергать риску здоровье наших гостей, администрация курорта приняла решение оставить пляж закрытым до 4 июля, пока не станут известны результаты проверки», — отметили в администрации курорта.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже озера Жидень, Роспотребназдор выдал курорту предписание.