\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
23°
Втр, 06
23°
Срд, 07
26°
ЦБ USD 73.35 -0.27 06/07
ЦБ EUR 87.03 -0.04 06/07
Нал. USD 72.95 / 73.75 11:11
Нал. EUR 86.76 / 87.28 10:25
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
3 817
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
6 042
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
5 848
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
7 512
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции
По словам руководства, причина закрытия пляжа с 2 по 4 июля связана с проверкой воды в озере из-за появления на поверхности маслянистой пленки. Информация же о наличии возбудителя острой кишечной инфекции в воде не соответствует действительности.

В «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции. Об этом администрация комплекса сообщила РЗН. Инфо в понедельник, 5 июля.

По словам руководства, причина закрытия пляжа на озере Жидень с 2 по 4 июля связана с проверкой воды из-за появления на поверхности маслянистой пленки. Информация же о наличии возбудителя острой кишечной инфекции в воде не соответствует действительности.

Администрация предоставила сканы протоколов лабораторных исследований воды, которые свидетельствуют об отсутствии в озере патогенных микроорганизмов, в том числе цист кишечных патогенных простейших и яиц и личинок гельминтов.

Также в «Окской жемчужине» сообщили, что после обнаружения маслянистой пленки на поверхности воды 2 июля, купание в озере ограничили, воду отправили на исследование, информацию о загрязнении направили в соответствующие органы.

«Чтобы не подвергать риску здоровье наших гостей, администрация курорта приняла решение оставить пляж закрытым до 4 июля, пока не станут известны результаты проверки», — отметили в администрации курорта.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже озера Жидень, Роспотребназдор выдал курорту предписание.