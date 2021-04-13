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После жалоб местных жителей в Захарове стали проверять законность работы свалки
В начале февраля местные жители стали рассказывать о том, что по ночам на полигон приезжают грузовики с номерами Подмосковья, Тульской области и других регионов.

Уже более десяти лет ЖКХ «Захаровское» арендует у района землю под местную свалку. Несколько месяцев назад там сменился хозяин, а захаровцы стали жаловаться на растущие горы мусора, пишет издательство «Пресса».

В начале февраля местные жители стали рассказывать о том, что по ночам на полигон приезжают грузовики с номерами Подмосковья, Тульской области и других регионов. Представитель нового владельца свалки Николай заверил журналистов, что работают они законно и пообещал приехать, чтобы ответить на вопросы людей. Но с тех пор он так и не появился.

Захаровцы обратились в Роспотребнадзор, там и в прокуратуре начали проверки. В начале марта суд приостановил деятельность свалки на 60 дней. В начале апреля сюда приехали представители прокуратуры, санэпидемстанции и Росприроднадзора, а собственник запер ворота.

Главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Владимир Труханов заявил, что полигон зарегистрирован в госреестре как объект захоронения. Но то, что происходит здесь сейчас, — это не захоронение, а просто складирование.

Новому руководству направили уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке из-за размещения ТБО не из Захаровского района.

В прокуратуре рассказали, что ЖКХ «Захаровское» уклоняется от проверки. Лаборатория минприроды взяла пробы воды в роднике и ручье недалеко от свалки. 23 апреля планируется возобновить проверку полигона.