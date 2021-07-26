Жители Рыбновского района перекрыли путь мусоровоза с «владимирскими номерами» к свалке

Судя по кадрам, на место приехала полиция и руководство мусорного полигона.

Жители села Зеленино Рыбновского района перекрыли путь мусоровоза с «владимирскими номерами» к местной свалке. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в соцсетях.

Судя по кадрам, на место приехала полиция и руководство мусорного полигона.

«Жители района устали слушать наглую ложь руководства мусорного полигона и перекрыли дорогу для проезда московских мусоровозов. Каждый день там насчитывают до 50 фур с московским мусором», — написал автор видео.

Ранее местные жители уже жаловались на завоз мусора из других регионов.