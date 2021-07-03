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Вирусологи развенчали миф о вакцине «Спутник V»
Вирусологи развенчали популярный среди россиян миф о том, что вакцина «Спутник V» воздействует на геном человека. Содержащиеся в вакцине аденовирусы не способны размножаться в организме, рассказали URA.RU ведущие российские вирусологи.

Вирусологи развенчали популярный среди россиян миф о том, что вакцина «Спутник V» воздействует на геном человека. Содержащиеся в вакцине аденовирусы не способны размножаться в организме, рассказали URA.RU ведущие российские вирусологи.

По словам профессора кафедры вирусологии биофака МГУ Алексея Аграновского, даже неизмененный аденовирус, попадая в ядро клеток человека, присутствует в виде отдельной единицы. Он не взаимодействует с ядром и ДНК и никуда не встраивается.

Аграновский добавил, что аденовирус может размножаться лишь в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих он остается около двух недель после прививки.

Это подтвердил и доктор биологических наук Сергей Нетесов. По его словам, у аденовирусов, на основе которых создали «Спутник V», специально убрали часть генома.

Напомним, в России массовая вакцинация началась в середине января. Кроме «Спутника V», можно вакцинироваться «ЭпиВакКороной» и «КовиВак». Также Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину — «Спутник Лайт». Ее планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.

Напомним, в Рязанской области за сутки зафиксировали еще 112 случаев заболевания коронавирусом.

О том, как протекает заболеваемость COVID-19 у привитых и невакцинированных, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.