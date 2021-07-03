Россиянам рассказали об отличиях коронавируса с прививкой и без

О том, как протекает заболеваемость COVID-19 у привитых и невакцинированных, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

О том, как протекает заболеваемость COVID-19 у привитых и невакцинированных, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам врача, тяжелые случаи коронавирусной инфекции встречаются у привитых пациентов очень редко. В этом главное отличие течения болезни у вакцинированных и невакцинированных.

«Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%", — отметил Крючков.

При заражении коронавирусом привитый человек также будет опасен для окружающих, но этот период будет, скорее всего, короче, добавил врач. При этом симптомов заражения у привитого пациента может не быть.