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В Рязанской области за сутки выявили 112 случаев заражения COVID-19
В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 112 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 3 июля. Всего за время пандемии заразились 31 362 рязанца.

В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 112 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 3 июля. Всего за время пандемии заразились 31 362 рязанца.

Выздоровели 98 жителей области, всего вылечились 29 699 рязанцев.

Скончались еще три человека. Всего за время пандемии зафиксировали 617 смертей от коронавируса в регионе.

За сутки в России подтверждено 697 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 137 262. Таким образом, в РФ обновился максимум по числу летельных исходов от коронавируса.