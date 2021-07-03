В Рязанской области за сутки выявили 112 случаев заражения COVID-19

В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 112 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 3 июля. Всего за время пандемии заразились 31 362 рязанца.

В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 112 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 3 июля. Всего за время пандемии заразились 31 362 рязанца.

Выздоровели 98 жителей области, всего вылечились 29 699 рязанцев.

Скончались еще три человека. Всего за время пандемии зафиксировали 617 смертей от коронавируса в регионе.

За сутки в России подтверждено 697 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 137 262. Таким образом, в РФ обновился максимум по числу летельных исходов от коронавируса.