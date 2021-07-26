Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

В воскресенье, 25 июля, рязанцы пожаловались на неприятный запах в районе Солотчинского шоссе и Песочни. По словам автора поста запах был такой сильный, что от него резало глаза.

В воскресенье, 25 июля, рязанцы пожаловались на неприятный запах в районе Солотчинского шоссе и Песочни. По словам автора поста запах был такой сильный, что от него резало глаза.

«Что должно произойти, чтобы эти жуткие выбросы закончились?» — написала рязанка.

Напомним, рязанцы неоднократно жалуются на вонь в областном центре. Она не прекращается с прошлого года. В начале июля эксперты Росприроднадзора выявили превышение фенола в деревне Пущино. Ранее глава Росприроднадзора рассказала о рейде по рязанским заводам.